ينطلق هاتف iQOO Neo6 للأسواق العالمية بمعالج Snapdragon 870



iQOO Neo6 iQOO Neo6

أعلنت iQOO اليوم عن إطلاق iQOO Neo6 للأسواق العالمية بمعالج Snapdragon 870 وسعر يبدأ من 385 دولار.



يتميز هاتف iQOO Neo6 بشاشة E4 AMOLED بحجم 6.62 إنش، وجودة عرض Full HD Plus، كما يأتي بمعدل تحديث 120Hz، ويدعم محتوى HDR10 Plus.



كما يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 8 أو12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

قد يعجبك أيضا...

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تشمل الإعدادات مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة، كما يدعم iQOO Neo6 تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويضم بطارية بقدرة 4700 mAh.كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة Funtouch 12، ويدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.2، ويأتي بمعايير Dolby Hi-Res، ويتوفر iQOO Neo6 باثنان من الإختيارات في الألوان بسعر يبدأ من 385 دولار للنموذج الرئيسي.