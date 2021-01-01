«عاصفة شهابية» اليوم..حطام مذنب متفكك.. ?

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تشير النماذج الحاسوبية بأن تجمع نيزكي من المذنب (73P/شواسمان -وشمان) قد يقترب بالفعل من الأرض، ففي يوم الجمعة الماضي، التقطت كاميرا تديرها شبكة (ميتيور وفايربول) الإسبانية، جزءًا من المذنب تتفكك فوق أوروبا في صورة كرة نارية.



يمكن أن تمهد تلك الكرة النارية (شهاب ساطع) لتجمع نيزكي أكبر خلفها إذا كان موجودًا فعلاً، فقد تتسبب في عاصفة شهابية لزخة شهب (تاو الجاثي) والتي يتوقع أن تكون ذروتها بسماء أمريكا الشمالية ليلة 30 و31 مايو 2022، وخاصة أن القمر في المحاق ماسيترك السماء مظلمة.



ووفقًا لعلماء الفلك، فإن القاطنين في أمريكا الشمالية في وضع جيد لرؤيتها، حيث ستكون القارة بأكملها تقريبًا في ظلام وبدون وجود القمر، ومن المتوقع أن تصل الشهب ذروة نشاطها عند الساعة (05:00 صباحا بتوقيت غرينتش)، هذه ليست المرة الأولى التي تتساقط فيها شهب من حطام المذنب 73P. ففي عام 1930، رصد على الأقل عدد قليل من الشهب بعد وقت قصير من اكتشاف المذنب. ظهرت الشهب ظاهريا بالقرب من نجم (تاو الجاثي) الذي يبلغ لمعانه 4+، لذلك أطلق على الشهب منذ ذلك الحين اسم زخة شهب تاو الجاثي وقد رصدت كاميرات ناسا أيضًا نشاطًا طفيفًا لهذه الشهب في عامي 2011 و2017.

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بناءً على نشاطها السابق، يبدو من غير المرجح أن تقدم شهب تاو الجاثي عرضًا جيدًا، فمنذ ما يقرب من 100 سنة من الزمان كانت هذه الشهب ضعيفة، لذلك العامل الحاسم هذا العام هو وجود مادة جديدة من تفكك المذنب يمكن أن تتدفق من نقطة بالقرب من النجم السماك الرامح في كوكبة العواء.