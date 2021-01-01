يخضع مسبار «لونا – 25» القمري الروسي للاختبار

يخضع مسبار "لونا – 25" القمري الروسي الذي يُستأنف بإطلاقه البرنامج القمري الروسي لاختبارات ختامية.
أعلن ذلك رئيس قسم علم الكواكب في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيغور ميتروفانوف. قائلا إن الاختبارات الختامية تجري وفقا للجدول الزمني وسيتُخذ قرار بموعد إطلاق المسبار بعد انتهائها.
مع ذلك فإن مصدرا في القطاع الفضائي الروسي صرّح لوكالة "تاس" الروسية، أن موعد إطلاق المسبار سيتخذ نهاية يونيو.
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