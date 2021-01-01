يخضع مسبار «لونا – 25» القمري الروسي للاختبار

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صورة الخبر: مسبار «لونا – 25»
مسبار «لونا – 25»

يخضع مسبار "لونا – 25" القمري الروسي الذي يُستأنف بإطلاقه البرنامج القمري الروسي لاختبارات ختامية.

أعلن ذلك رئيس قسم علم الكواكب في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيغور ميتروفانوف. قائلا إن الاختبارات الختامية تجري وفقا للجدول الزمني وسيتُخذ قرار بموعد إطلاق المسبار بعد انتهائها.

مع ذلك فإن مصدرا في القطاع الفضائي الروسي صرّح لوكالة "تاس" الروسية، أن موعد إطلاق المسبار سيتخذ نهاية يونيو.

يذكر أن "لونا – 25" يجب أن يصبح مسبارا روسيا أول يطلق إلى القمر، وكان يفترض أولا أن يطلق صيف عام 2022، بينما أعلن مدير عام مؤسسة "رور كوسموس" الفضائية الروسي، دميتري روجوزين في كلمة ألقاها في منتدى التنويري الروسي أن مسبار " لونا – 25" سيطلق إلى القمر نهاية سبتمبر المقبل.

وقال إن الغاية من المشروع هي دراسة القمر في منطقة قطبه الجنوبي، ويتوقع أن يهبط المسبار بالقرب من حفرة "بوجوسلافسكي" القمرية .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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