إنتل و سامسونج تبحثان التعاون في مجال الرقائق

آخر الأخبارعلم وتقنية › إنتل و سامسونج تبحثان التعاون في مجال الرقائق

صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

استقبل نائب رئيس شركة "سامسونج للإلكترونيات" لي جيه-يونج اليوم الاثنين في سول بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" لبحث التعاون في قطاع الرقائق.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولين في سامسونج القول إن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون في مجالات واسعة، تشمل رقائق الذاكرة من الجيل التالي وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة لمصنع سامسونج جنوب سول.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إنتل و سامسونج تبحثان التعاون في مجال الرقائق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
4894

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager