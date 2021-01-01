إنتل و سامسونج تبحثان التعاون في مجال الرقائق

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استقبل نائب رئيس شركة "سامسونج للإلكترونيات" لي جيه-يونج اليوم الاثنين في سول بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" لبحث التعاون في قطاع الرقائق.



ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولين في سامسونج القول إن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون في مجالات واسعة، تشمل رقائق الذاكرة من الجيل التالي وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.



ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة لمصنع سامسونج جنوب سول.