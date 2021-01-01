يطلق وكيل شانجان CS35 Plus موديل 2022 في مصر



شانجان CS35 Plus شانجان CS35 Plus

باعتبارها وكيلا لسيارات شانجان في مصر، قدمت مجموعة جي بي غبور أوتو مؤخرا موديل 2022 من سيارة CS35 Plus التي تنتمي لفئة مركبات SUV في السوق المصري، حيث أعلن الوكيل عن تقديم هذا الموديل محليا بثلاثة فئات تم الإعلان عن أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 399 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 420 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 445 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 160 حصان وعزم 260 نيوتن متر.وتشمل التجهيزات التي يتم تقديمها مع مختلف فئات هذا الموديل الآتي:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق عند صعود المرتفعات.- مكابح يد كهربائية.- مصابيح ضبابية خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- كاميرا خلفية أو كاميرات 360 درجة (حسب الفئة).- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق من جهة اليمين فقط.- عجلة قيادة قابلة للتعديل.- مخرج كهرباء 12 فولت.- تكييف هواء يدوي أو أوتوماتيكي (حسب الفئة).- فتحات تكييف خلفية (حسب الفئة).- شاشة رقمية 7 أو 10 بوصة بديلة لعدادات السيارة (حسب الفئة).- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 أو 18 بوصة (حسب الفئة).- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.