بالفيديو : استعراض للتصميم الداخلي وجميع مميزات موديل 2022 من BMW iX 40 الكهربائية



BMW iX 40 BMW iX 40

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Josip Ricov الكرواتية على يوتيوب، ظهرت مراجعة واستعراض شامل لمميزات موديل 2022 من سيارة BMW iX 40، وهي سيارة كهربائية حديثة من فئة SUV تحمل محركين كهربائيين بقوة إجمالية 322 حصان وعزم 360 نيوتن متر.



جدير بالذكر أن هذه القناة الكرواتية على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من BMW iX 40 الكهربائية وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: