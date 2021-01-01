كشف بورش عن تايكان GTS نسخة حلبة هوكنهايم



بورش بورش

كشفت بورش عن اصدار حصري من بورش تايكان GTS بمسمى حلبة هوكنهايم للاحتفال بالذكرى التسعون لإنشاء حلبة ومضمار السباقات الشهير في ألمانيا.



بإمكان مالكي هذا الإصدار الحصري من بورش الحصول امتيازات خاصة عند زيارتهم للحلبة, بالإضافة لشحن كهربائي مجاني لمدة عامين في مركز تجربة بورشة في حلبة هوكنهايم. شملت الاضافات على هذا الاصدار تحسين نظام التعليق الهوائي والمكابح لتحسين الاداء مقارنة بفئة 4s.



المقصورة الداخلية مطرزة بالجلد الاسود مع تطريزات متباينة باللون الاخضر “island green”, وتشطيبات فاخرة من خشب البالدوا ولمسات برونزية على مقبض ناقل الحركة,وحامل الاكواب,وفتحات التهوية . بالإضافة إلى شعار”90?وتصميم مضمار الحلبة يضيئ عند فتح الأبواب .

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المحركات الكهربائية على اصدار تايكان GTS نسخة هوكنهايم رينغ توفر قوة 590 حصان، وتوفر تسارع من وضعية التوقف الى سرعة 100 كم/س خلال 3,5 ثانيةبورشة تايكان GTS هوكنهايم رينغ ستكون متاحة للطلب في ألمانيا وأسواق محددة في أوروبا.