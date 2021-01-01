زياده أسعار فئات السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022

اعلنت شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري للعلامة التجارية سكودا في مصر، عن زيادة في أسعار فئات السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022، بقيمة 35 ألف جنيه.
أسعار السيارات… السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022
سيارة سكودا سوبيرب الفئة الثانية بسعر 785.000 جنيه، بدلا من 750.000 جنيه، و الفئة الثالثة من سكودا سوبيرب بنحو 860.000 جنيه، مقارنة بـ 825 ألف جنيه.
محرك السيارة سكودا سوبيرب الاصدار الأول بمحرك 1400 سي سي، ينتج عنه قوة 150حصان، وعزم 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.
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