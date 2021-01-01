زياده أسعار فئات السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022



سكودا سوبيرب سكودا سوبيرب

اعلنت شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري للعلامة التجارية سكودا في مصر، عن زيادة في أسعار فئات السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022، بقيمة 35 ألف جنيه.



أسعار السيارات… السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022

سيارة سكودا سوبيرب الفئة الثانية بسعر 785.000 جنيه، بدلا من 750.000 جنيه، و الفئة الثالثة من سكودا سوبيرب بنحو 860.000 جنيه، مقارنة بـ 825 ألف جنيه.



محرك السيارة سكودا سوبيرب الاصدار الأول بمحرك 1400 سي سي، ينتج عنه قوة 150حصان، وعزم 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

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سكودا سوبيرب 2022 الإصدار الثاني تتمتع بمحرك 2000 سي سي، ينتج عنه 220 حصان، وعزم 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.متوسط استهلاك السيارة سكودا سوبيرب للوقود يصل إلى 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر.سكودا سوبيرب الجديدة بها العديد من مواصفات الأمان، ومنها هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام صعود المرتفعات HAC، ونظام منع سرقة إلكتروني بدون المفتاح ، كما يوجد بها النظام الذكى لركن السيارة.