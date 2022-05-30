سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022 ، استقرارًا، متأثرة بحجم العرض والطلب بالسوق المحلية، وتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1851 دولارًا للأوقية.







سعر الذهب اليوم في مصر



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سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 690 جنيهاوسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 883 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1030 جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1177جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5150 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10300 جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو20600جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,290 جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةارتفع الذهب في تعاملات صباح يوم الإثنين في آسيا، وبقى ثابتًا في تعاملات متقلبة، كما أعطى ضعف الدولار دفعة للمعدن الأصفر، لكن التحرك نحو الأصول ذات المخاطر العالية في آسيا حد من المكاسب.