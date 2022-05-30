بنكا الأهلي ومصر يعلنان إيقاف شهادات 18 %

قرر كل من بنكى الأهلي المصري ومصر إيقاف شهادات الـ 18 % بعد أن حققت المستهدف منها بواقع 750 مليار جنيه لدى البنكين .
ومن المقرر أن يتم زيادة سعر عائد الشهادات الثلاث سنوات عند التجديد أو الشراء اعتبارا من بدء عمل يوم الثلاثاء لتصبح بعائد 14 بالمائة بدلا من 11 بالمائة وتصرف شهريا .
وكانت شهادات الـ 18 بالمائة قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل جميع المواطنين منذ إطلاقها حتى نهاية العمل بها اليوم نظرا للثقة الكاملة فى بنكى الأهلى ومصر .
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