بنكا الأهلي ومصر يعلنان إيقاف شهادات 18 %

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قرر كل من بنكى الأهلي المصري ومصر إيقاف شهادات الـ 18 % بعد أن حققت المستهدف منها بواقع 750 مليار جنيه لدى البنكين .



ومن المقرر أن يتم زيادة سعر عائد الشهادات الثلاث سنوات عند التجديد أو الشراء اعتبارا من بدء عمل يوم الثلاثاء لتصبح بعائد 14 بالمائة بدلا من 11 بالمائة وتصرف شهريا .



وكانت شهادات الـ 18 بالمائة قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل جميع المواطنين منذ إطلاقها حتى نهاية العمل بها اليوم نظرا للثقة الكاملة فى بنكى الأهلى ومصر .