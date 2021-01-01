فيتنام تفتتح جسرًا مصنوع من الزجاج..«لجذب الباحثين عن الإثارة» ..



جسرًا مصنوع من الزجاج.. جسرًا مصنوع من الزجاج..

افتتح منتجع جبلي اليوم 30 مايو في فيتنام، جسرًا بقاع مصنوع من الزجاج فوق ممر ضيق يبلغ ارتفاعه 150 مترًا (492.13 قدمًا) ، وذلك لجذب السياح الباحثين عن الإثارة ، وهو ثالث جسر من نوعه في الجنوب الشرقي في بلد آسيوي.



يقع جسر باخ لونج المعلق ، الذي يُترجم باسم "التنين الأبيض" ، في مقاطعة سون لا ، شمال غرب العاصمة هانوي ، وعلى الحدود مع لاوس، وذلك حسب ما ذكرته رويترز.



قال أحد الزوار ، في ثي ثو ، 22 عامًا ، الذي غامر بالصعود إلى الجسر بعد حضور حفل الافتتاح يوم السبت ، والذي تضمن رقص التنين وقص الشريط: "لم أجرؤ على النظر إلى الأسفل لأنني خائف من المرتفعات".

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يتكون الزجاج المقوى المستخدم في الجسر من ثلاث طبقات ، كل منها بسمك 40 مم ، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 450 شخصًا في المرة الواحدة ، وفقًا لبيان صادر عن صاحب المنشأة.يبلغ طول الجسر 290 مترًا بين قمتين على جانبي المضيق ، بالإضافة إلى مسار بطول 342 مترًا على جانب الجرف.سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية جسرا بقاع زجاجي يبلغ ارتفاعه 562 مترا في تشينجيوان بمقاطعة قوانجدونج الصينية ، كأطول جسر في العالم.قال جلين بولارد ، ممثل موسوعة جينيس للأرقام القياسية ، الذي حضر حفل الافتتاح: "لقد تطلبت الهندسة بناء ذلك على جانب منحدر مع الحفاظ على جميع سمات الطبيعة والمساحات الخضراء والصخور ، لقد كان مشروعًا رائعًا".أدرجت رابطة الأرقام القياسية ، وهي أيضًا هيئة تصديق الأرقام القياسية ، الجسر الفيتنامي المكون من جزأين باعتباره الأطول في العالم بطول 632 مترًا.قال زائر آخر في حفل الافتتاح، إنه تغلب بسرعة على الأعصاب الأولية عند المشي على الجسر.قال تران شوان تينه (72 عاما): "في البداية ، تشعر بالذعر ، ولكن بعد ذلك إذا مشيت فوق 10 ألواح زجاجية ، فإن هذا الشعور قد اختفى".