بعد هزيمة الأهلي .. الخطيب يوه رسالة لموتسيبي وإنفانتينو (فيديو)



الخطيب يوه رسالة لموتسيبي وإنفانتينو الخطيب يوه رسالة لموتسيبي وإنفانتينو

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، أثناء مراسم تسليم الميداليات عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وخسر الأهلي من الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس.



وأثناء مراسم تسليم الميداليات عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا، توجه رئيسي "فيفا" و"كاف" إلى محمود الخطيب لمواساته.

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وقال رئيس الأهلي أثناء مواساة رئيسي "فيفا" و"كاف" له بعد خسارة النهائي الأفريقي: "هذا ليس عدلاً".https://www.yallakora.com/Video/1362753/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%80-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7?fbclid=IwAR0Va5Pm0Jx5CwuGvz4Io82VCrfG8MJuCrCo_D2k1-QKNN65vn5WtOm2eQQ