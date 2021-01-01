تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بـ"جدري القردة" في بريطانيا

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة رصدت 71 إصابة جديدة بفيروس "جدري القردة" في إنجلترا.
وأوضحت الوسائل الإعلام أن إجمالي عدد الإصابات الإصابة بـ"جدري القردة" المسجلة في المملكة المتحدة منذ 7 مايو بلغ 179.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منها الجدري عام 1968.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!