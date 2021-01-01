تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بـ"جدري القردة" في بريطانيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بـ"جدري القردة" في بريطانيا

صورة الخبر: جدري القردة
جدري القردة


أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة رصدت 71 إصابة جديدة بفيروس "جدري القردة" في إنجلترا.

وأوضحت الوسائل الإعلام أن إجمالي عدد الإصابات الإصابة بـ"جدري القردة" المسجلة في المملكة المتحدة منذ 7 مايو بلغ 179.

وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منها الجدري عام 1968.

وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن المرض ظهر في أجزاء أخرى من العالم مؤخرا. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.

واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.



المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بـ"جدري القردة" في بريطانيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63871

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager