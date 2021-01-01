دار الإفتاء تجيب .. هل يجوز التزوير أو الكذب من أجل الذهاب للحج؟

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صورة الخبر: الحج
الحج


قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا وجوب طاعة أولي الأمر والالتزام بما يصدر عنهم من قوانين ما لم تكن حرامًا مُجْمَعًا على حرمته؛ فقد أوجب الله عز وجل طاعة أولي الأمر بقوله: ?يا أيُّها الذين آمَنوا أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكم? والأدلة على هذا كثيرة، والإجماعُ منعقد على وجوب طاعة أولي الأمر من الأمراء والحكام فيما لا يخالف الشرع الشريف.



وأضافت الإفتاء ردا على سؤال ورد اليها يقول صاحبه: " هل يجوز التزوير أو الكذب من أجل الذهاب للحج " ؟ ، قائلة: أن للحاكم أن يَسُنَّ مِن التشريعات ما يراه مُحَقِّقًا لمصالح العباد؛ فإنَّ تَصَرُّفَ الإمام على الرعية مَنُوطٌ بالمصلحة، والواجبُ له

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المصدر: elbalad

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