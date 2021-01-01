القصة الكاملة للتحرش بدكتورة جامعية في ميكروباص أكتوبر



التحرش التحرش



يعتبر التحرش أحد أسوأ السلوكيات التي يٌقدم بعض الشباب على ارتكابها، فهو يؤثر بالسلب على نفسية السيدات اللاتي يتعرضن لمثل هذه الحوادث المؤسفة، فضلاً عن التأثير السلبي الذي يقع على المجتمع المحيط.



أثار شاب يحمل جنسية إفريقية الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تحرش بـ دكتورة جامعية داخل سيارة ميكروباص في ميدان الحصري بأكتوبر، فما أصل الحكاية؟.



تحرش شاب بدكتورة جامعية

بينما كانت تستقل دكتورة جامعية بجامعة 6 أكتوبر إحدى المواصلات من ميدان الحصري في أكتوبر، تعرضت لواقعة تحرش من شاب يحمل الجنسية الإفريقية، حيث فوجئت به يتحسس أجزاء حساسة من جسدها فصرخت، وطلبت من سائق الميكروباص أن يقف بالقرب من الخدمات الأمنية.

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لبى سائق الميكروباص رغبة الدكتورة المتعرضة لواقعة التحرش، طلبها بالتوقف أمام أحد الخدمات الأمنية للإبلاغ عن الشاب المتحرش، وبالفعل تم القبض على المتهم.القبض على المتحرشالقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم بالتحرش بدكتورة جامعية في ميكروباص في ميدان الحصري، الذي اعترف بتفاصيل الواقعة، فتم تحرير محضر له بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.كشفت التحريات الأولية عن الشاب المتحرش، أنه يحمل جنسية إفريقية ويبلغ من العمر 27 عام، ويعمل كهربائي.عقوبة التحرش في القانون المصريكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، بعقوبات رادعة تتفاوت بين كل حالة، حيث تنص تلك التعديلات على أن يتم معاقبة المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من تعرض للغير في مكان عام، أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.توسيع دائرة العقوباتتوسعت دائرة قانون التحرش الجنسي الجديد لتشمل ثلاثة أنواع جديدة من الجناة، وهو من كانت لهم السلطة الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكاب الجريمة من شخصين فأكثير أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، وتكون عقوبته بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.