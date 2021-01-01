بايدن ينفي تزويد كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بايدن ينفي تزويد كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا

صورة الخبر: بايدن
بايدن


أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية "لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا".

وردا على سؤال حول نظام الصواريخ الذي سترسله الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قال بايدن: "لن نمنحهم أنظمة أسلحة يمكنها ضرب روسيا".

في وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر إشارتها إلى أن "إدارة بايدن وافقت على قرار إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) إلى أوكرانيا".

إلا أن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أكد أنه "لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن إمداد كييف بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بايدن ينفي تزويد كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73437

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager