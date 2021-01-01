في وضح النهار في نيويورك .. فيديو لـ"حادث مرعب"

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › في وضح النهار في نيويورك .. فيديو لـ"حادث مرعب"

صورة الخبر: حادث في وضح النهار في نيويورك
حادث في وضح النهار في نيويورك


نشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو صادم، لجريمة في وضح النهار، شهدتها شوارع المدينة، وظهر فيها الجاني متخفيا.

ويظهر مقطع فيديو نشرته إدارة شرطة مدينة نيويورك، رجلا يتعرض لهجوم عشوائي من قبل مهاجم مقنع بسكين كبير، أثناء سيره في الشارع في مانهاتن، الخميس.

ويظهر في الفيديو المشتبه به يرتدي ملابس سوداء بالكامل ويغطي وجهه "قناع بالاكلافا"، قالت الشرطة إنه ترجل من دراجة كهربائية سوداء، قبل أن يمشي إلى الرصيف ويقوم بعملية الطعن.

وشوهدت الضحية البالغ من العمر 29 عاما، في الفيديو، وهي يرتدي قبعة بيسبول وكمامة بيضاء، ويحمل كيسا ورقيا بني اللون.

وفي الفيديو، اقترب المشتبه به من الضحية، وسحب سكينا وطعن الضحية عدة مرات في ظهره وذراعه اليسرى، على مرأى المارة في وضح النهار.

وقالت الشرطة إن الضحية لم يكن يعرف المعتدي، وحدث ذلك دون تواصل مسبق بينهما.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى بالمنطقة وأكدت السلطات أن حالته مستقرة.
ولا تزال شرطة نيويورك تبحث عن المشتبه به وتطلب مساعدة السكان في تحديد مكان الجاني.

https://twitter.com/i/status/1530648102482345987

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في وضح النهار في نيويورك .. فيديو لـ"حادث مرعب"

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60742

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager