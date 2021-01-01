حريق هائل يضرب "سوق الخيام" بالكويت.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › حريق هائل يضرب "سوق الخيام" بالكويت.. فيديو

صورة الخبر: سوق الخيام" بالكويت
سوق الخيام" بالكويت

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، الاثنين، اندلاع حريق هائل في "سوق الخيام" في العاصمة، لافتة إلى أن فرق الإطفاء "تتعامل" مع الحريق وتعمل على إخماده.

ووقع الحريق في سوق الخيام بمنطقة الري، وساهمت نوعية المواد المشتعلة في تأخير السيطرة عليه، كونها تضم الخيام ومواد بلاستيكية.

وأوضحت قوة الإطفاء العام الكويتية، أن 4 من فرقها تكافح الحريق، موضحة أن مساحة موقع الحريق تقدر بنحو 4 آلاف متر مربع.

https://twitter.com/i/status/1531260694485946370

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حريق هائل يضرب "سوق الخيام" بالكويت.. فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12759

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager