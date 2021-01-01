وزير التعليم العالى يوضح مصير طلاب مصر فى روسيا

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صورة الخبر: الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار


أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطلاب المصريين الدارسين فى روسيا لا يواجهون أية مشكلات، قائلا: "لا يوجد مشاكل لدى الطلاب المصريين فى روسيا، ولن أتدخل فى هذا الموضوع والجامعات منتظمة هناك، ولن يعود الطلاب المصريين من روسيا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار الوزير، إلى أن ما حدث مع المصريين بأوكرانيا كان أمرا ضروريا، حيث أن أوكرانيا منطقة حرب وكان هناك مخاطر على حياة الطلاب المصريين هناك، موضحا أن هناك مواد قانونية هى التى مكنت الحكومة المصرية من عودة الطلاب المصريين بأوكرانيا، مشددا على أن الأمر لن يتكرر مع الطلاب المصريين بروسيا.

المصدر: youm7

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