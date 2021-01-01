بمعالج Snapdragon 680 رصد هاتف Moto G42 في قاعدة بيانات Geekbench

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صورة الخبر: Moto G42
Moto G42

بدأت شركة موتورولا في الإستعداد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية بعنوان Moto G42، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 680.

ظهر هاتف Moto G42 في منصة Geekbench بنموذج رقم XT2233، كما رصدت عدد من الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم الهاتف.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من Geekbench أن الهاتف يضم معالج Snapdragon 680، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12.

أيضاً ظهر الهاتف على موقع لينوفو برمز HawaiiPlusOLED22، حيث من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة OLED على غرار هاتف Moto G52، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل عن معدل التحديث.

من جانب أخر يدعم الهاتف الإتصال بشبكات WiFi، وNFC، وشبكات 4G، كما تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن الإصدار الجديد يأتي بنفس لغة التصميم المميزة لهاتف Moto G52، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية وثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الأيام المقبلة.

المصدر: بوابه المتميز

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