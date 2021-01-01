بمعالج Snapdragon 680 رصد هاتف Moto G42 في قاعدة بيانات Geekbench

بدأت شركة موتورولا في الإستعداد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية بعنوان Moto G42، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 680.
ظهر هاتف Moto G42 في منصة Geekbench بنموذج رقم XT2233، كما رصدت عدد من الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم الهاتف.
ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من Geekbench أن الهاتف يضم معالج Snapdragon 680، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12.
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