تستعد iQOO لإطلاق إصدار جديد من هاتف iQOO Z5 بقدرة بطارية 6000 mAh

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تقدم علامة iQOO التجارية قريباً إصدار جديد من هاتف iQOO Z5، حيث يأتي هذا الإصدار بقدرة أعلى للبطارية 6000 mAh.



أكدت التسريبات على أن iQOO بدأت العمل على تطوير إصدار جديد من iQOO Z5 للسوق الصيني، ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر”Bald is Panda” أن الإصدار القادم من هاتف iQOO Z5 يأتي بتصميم يحاكي Vivo T2x.



كما يوضح مصدر التسريبات أن الإختلاف بين هاتفي iQOO Z5 و Vivo T2x سيكون في دعم Vivo T2x تصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية ومعدل تحديث 144Hz، بينما يأتي هاتف iQOO Z5 الجديد بثقب للكاميرة الأمامية.

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كما تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف iQOO Z5 يأتي برقاقة معالج Dimensity 1300، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.يذكر أن هاتف T2x جاء بشاشة IPS LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض FHD Plus، ومعدل تحديث 144Hz، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما يأتي بنظام تشغيل Android 12.أيضاً يتميز هاتف Vivo T2x بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.