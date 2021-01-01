تستعد iQOO لإطلاق إصدار جديد من هاتف iQOO Z5 بقدرة بطارية 6000 mAh

تقدم علامة iQOO التجارية قريباً إصدار جديد من هاتف iQOO Z5، حيث يأتي هذا الإصدار بقدرة أعلى للبطارية 6000 mAh.
أكدت التسريبات على أن iQOO بدأت العمل على تطوير إصدار جديد من iQOO Z5 للسوق الصيني، ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر”Bald is Panda” أن الإصدار القادم من هاتف iQOO Z5 يأتي بتصميم يحاكي Vivo T2x.
كما يوضح مصدر التسريبات أن الإختلاف بين هاتفي iQOO Z5 و Vivo T2x سيكون في دعم Vivo T2x تصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية ومعدل تحديث 144Hz، بينما يأتي هاتف iQOO Z5 الجديد بثقب للكاميرة الأمامية.
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