تكشف«أبل» عن خطط لشرائح A16 وM2 القادمة

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تطور شركة أبل نسخة أخرى من شريحة M1 التي تستخدم نوى أقوى من A15 Bionic، وذلك وفقًا لما ذكره المسرب المعروف باسم ShrimpApplePro.



وتصنع أبل شريحة A16 لجهاز آيفون القادم بنفس عملية تصنيع شريحة A15 Bionic لهاتف آيفون 13، مع توفير الشركة قفزة أداء أكبر لشريحة M2 المصممة للجيل القادم من أجهزة ماك.



وشارك المسرب معلومات تكشف عن خطط أبل لشرائح A16 و M2 القادمة، بالإضافة إلى النسخة الجديدة في عائلة رقاقات M1.

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وتعتمد شريحة A16 على عملية التصنيع 5 نانومتر من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، مثل شرائح A14 و A15 و M1.ولم تكن التقارير السابقة واضحة حول ما إذا كان تصنيع شريحة A16 يتم باستخدام عملية 4 نانومتر الأكثر تقدمًا من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات.وادعى تقرير من DigiTimes أن آبل تخطط لاستخدام عملية التصنيع 4 نانومتر N4P من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، ولكن N4P هي نسخة محسنة من الجيل الثالث من عملية عملية التصنيع 5 نانومتر.ووفقًا للمعلومات، تأتي تحسينات شريحة A16 من خلال التحسينات الطفيفة على وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة.واعتمادًا على تقرير من المحلل مينج تشي كو، فإن المسرب يقول إن شريحة A16 تحتوي على ذاكرة LPDDR 5.وتعد ذاكرة LPDDR 5 أسرع بما يصل إلى مرة ونصف، وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30% من ذاكرة LPDDR 4X المقترنة بشريحة A15 في آيفون 13.ومن الواضح أن شريحة M2 قد تكون أول شريحة لشركة آبل تصنع وفقًا لعملية 3 نانومتر، متخطية عملية التصنيع 4 نانومتر بالكامل، ويعتقد أن شريحة M2 هي أول معالج ARMv9 مخصص من آبل.