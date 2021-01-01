يرصد هابل مجرة حلزونية "ذات شكل غير عادي"



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

نشرت وكالة ناسا عبر "تويتر" صورة للمجرة NGC 3718، الواقعة على بعد نحو 52 مليون سنة ضوئية من كوكبة الدب الأكبر، أو كما تُعرف بـ"بنات نعش الكبرى".



ويُطلق على المجرة أيضا اسم Arp 214 وLEDA 35616 وUGC 6524، والتي تمتد نحو 110 آلاف سنة ضوئية.



واكتشفت المجرة لأول مرة في 12 أبريل 1789، من قبل عالم الفلك البريطاني-الألماني ويليام هيرشل.

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ويشار إلى أن NGC 3718 تملك شكلا ملتويا غير عادي، يشبه حرف "S" العريض، عند مشاهدتها من مرصد فلكي.وقالت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان لها إنه من هذا المنظور، يمكنك أيضا ملاحظة خيط رفيع من الغبار الأسود يمر عبره.ويقول العلماء: "يُظهر مشهد هابل لهذا الجزء من NGC 3718 ممر الغبار الملتوي بالتفصيل وهو يكتسح قلب المجرة وينحني في الغاز المحيط".وتوضح وكالة ناسا أن الصورة تم التقاطها كجزء من دراسة مكرسة لـ"المناطق المركزية لمجرات على شكل قرص مع انتفاخات نجمية بارزة في بيئات متعددة". ونظرا لأن طبقة الغبار الضخمة تخفي الكثير من الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية، يمكن رؤية قلب المجرة في ضوء الأشعة تحت الحمراء، الذي يمر عبر الأجزاء المتربة، قام العلماء بتفصيل الطريقة التي تم بها الالتقاط.ويُعتقد أن NGC 3718 طورت شكلها المميز نتيجة تفاعل الجاذبية مع مجرة ??حلزونية مجاورة على بعد نحو 150 ألف سنة ضوئية. ومن المحتمل أيضا أن يكون خط تشكل النجوم المحمر ناتجا عن هذا الاندماج.ووفقا لوكالة ناسا، كان الهدف من البحث هو فهم أفضل "للصلة بين كتلة الثقوب السوداء الهائلة وخصائص الانتفاخات المجرية"، وكذلك "دراسة تكوين النجوم على نطاق مجري"، من النواة إلى القرص.