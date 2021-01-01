لمستخدمي كروم رسالة من جوجل

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أطلقت شركة جوجل GOOGLE، تحديثا جديدا لمتصفح الويب التابع لها كروم والذي يعمل على إصلاح أكثر من 30 ثغرة أمنية يمكن للقراصنة استغلالها عن بعد، على الأجهزة العاملة بأنظمة التشغيل ويندوز وماك وLinux.



ووفقاً لصحيفة "thesun" البريطانية، أوضحت شركة جوجل، أن الإصدار الجديد لمتصفح كروم 102 يعالج مشكلة حرجة، إلى جانب 8 مشكلات مصنفة على أنها عالية الخطورة، و9 أخرى متوسطة الخطورة، و7 منخفضة الخطورة.



وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية، إلى التحديث الجديد يقوم بتقييد الوصول إلى تفاصيل الأخطاء والروابط حيث يصل التحديث إلى غالبية مستخدمي متصفح جوجل كروم لإصلاح الأخطاء المكتشفة مؤخرا.

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وأعربت جوجل عن شكرها لجميع الباحثين الأمنيين الذين عملوا مع فريقها خلال دورة التطوير لمنع الأخطاء الأمنية من الوصول إلى القناة الثابتة، حيث اكتشف العديد من الأخطاء من قبل خبراء خارجيين، ممن يبحثون عن الثغرات والعيوب الأمنية في متصفح كروم مقابل مكافأة مالية.وشملت الأخطاء المكتشفة والتي قامت جوجل بإصلاحها على الفور ما مجموعه 32 ثغرة أمنية جديدة تؤثر على المتصفح بأجهزة ويندوز وماك وLinux.وحثت جوجل مئات الملايين من مستخدميها، لضرورة تحديث متصفح كروم على أجهزة سطح المكتب سريعا، وإلى جانب ذلك طرحت الشركة الأمريكية تحديثا للمتصفح الويب على نظام التشغيل أندرويد، حيث أشارت الشركة إلى أنه هذا التحديث يعمل على حل مشكلات الاستقرار والأداء وليس إصلاحا للثغرات.