لمستخدمي كروم رسالة من جوجل

أطلقت شركة جوجل GOOGLE، تحديثا جديدا لمتصفح الويب التابع لها كروم والذي يعمل على إصلاح أكثر من 30 ثغرة أمنية يمكن للقراصنة استغلالها عن بعد، على الأجهزة العاملة بأنظمة التشغيل ويندوز وماك وLinux.
ووفقاً لصحيفة "thesun" البريطانية، أوضحت شركة جوجل، أن الإصدار الجديد لمتصفح كروم 102 يعالج مشكلة حرجة، إلى جانب 8 مشكلات مصنفة على أنها عالية الخطورة، و9 أخرى متوسطة الخطورة، و7 منخفضة الخطورة.
وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية، إلى التحديث الجديد يقوم بتقييد الوصول إلى تفاصيل الأخطاء والروابط حيث يصل التحديث إلى غالبية مستخدمي متصفح جوجل كروم لإصلاح الأخطاء المكتشفة مؤخرا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!