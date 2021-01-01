يطلق سناب شات خاصية جديدة باسم قصص مشتركة

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات إضافة خاصية جديدة باسم "قصص مشتركة" كطريقة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق تكوين مجتمع حول محتوى يحبون التواصل حوله.
وذكرت الشركة في بيان عبر الإنترنت "مع هذه الخاصية الجديدة نأمل في مساعدة مستخدمي سناب شات في تحويل اللحظات المشتركة إلى ذكريات مشتركة".
وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إطلاق الخاصية الجديدة يأتي بعد أسابيع قليلة من مؤتمر "قمة شركاء سناب" حيث أعلنت الشركة عن العديد من الخصائص الجديدة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!