خلال 23 عام.. كيف تطورت سيارة NSX من أكيورا اليابانية؟



NSX NSX

تعتبر سيارة NSX (إن إس إكس) واحدة من السيارات الرياضية المعروفة التي تقدمها شركة أكيورا التابعة لهوندا اليابانية، لذلك قرر موقع Throttle House المتخصص في السيارات تقديم هذه السيارة بشكل مختلف، وذلك من خلال مقارنة بسيطة بين نسخة خاصة جدا انتج منه 50 سيارة فقط من موديل 1999 وموديل 2022 من نفس السيارة (فئة S الاكثر رياضية)، وذلك لإبراز جميع التطورات التي شهدها هذا الموديل خلال 23 عام.



كذلك أراد الفيديو تحديد إذا كانت السيارة موديل 1999 مازال جدير بالاهتمام من قبل محبي السيارات الرياضية المستعملة في عام 2022، خاصة وأن هناك فارق هائل في السعر بين الموديلين في أمريكا وكندا يبلغ حاليا 90 ألف دولار أمريكي تقريبا (277 ألف دولار أمريكي تقريبا للنسخة الخاصة من موديل 1997 و187 ألف دولار أمريكي تقريبا لموديل 2022).



جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

