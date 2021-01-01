يعترف رئيس بي إم دبليو M أن طلب العملاء لسيارات SUV منعهم من إنتاج سيارة خارقة



بي إم دبليو M بي إم دبليو M

بعد أن وضعت بي إم دبليو XM على قمة هرم سياراتها الرياضية من قسم M، فإن جمهور الشركة يتساءل حول سبب عدم تولي سيارة خارقة لهذا الدور.



للإجابة عن هذا السؤال قال رئيس بي إم دبليو M السيد Frank van Meel “عندما كشفنا عن M1 فقد أردنا كشركة سيارات أن نقول: “لدينا شيء مميز” ببناء سيارة رياضية. لقد كان هذا جزءً أراد الجميع الدخول إليه. وإذا نظرت اليوم إلى القسم الأكبر والأكثر أهمية والأسرع نمواً، فمن الواضح أنه فئة سيارات SUV. وبالمقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى، كنا لا نزال نفتقر إلى هذه العلامة التجارية الفخمة التعبيرية المطلقة في الجزء العلوي من M”.



بعبارة أخرى ، كان العملاء في الماضي أن يحبون السيارات الرياضية ولكن السوق الآن يشهد نمو سيارات الـSUV مما يجبر شركات السيارات على المشاركة في الفئات الأعلى طلباً والأكثر ربحاً. وهذا ما دفع بي إم دبليو لطرح سيارة M العليا كـSUV وليس كسيارة كوبيه.