يعترف رئيس بي إم دبليو M أن طلب العملاء لسيارات SUV منعهم من إنتاج سيارة خارقة

آخر الأخبارأخبار السيارات › يعترف رئيس بي إم دبليو M أن طلب العملاء لسيارات SUV منعهم من إنتاج سيارة خارقة

صورة الخبر: بي إم دبليو M
بي إم دبليو M

بعد أن وضعت بي إم دبليو XM على قمة هرم سياراتها الرياضية من قسم M، فإن جمهور الشركة يتساءل حول سبب عدم تولي سيارة خارقة لهذا الدور.

للإجابة عن هذا السؤال قال رئيس بي إم دبليو M السيد Frank van Meel “عندما كشفنا عن M1 فقد أردنا كشركة سيارات أن نقول: “لدينا شيء مميز” ببناء سيارة رياضية. لقد كان هذا جزءً أراد الجميع الدخول إليه. وإذا نظرت اليوم إلى القسم الأكبر والأكثر أهمية والأسرع نمواً، فمن الواضح أنه فئة سيارات SUV. وبالمقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى، كنا لا نزال نفتقر إلى هذه العلامة التجارية الفخمة التعبيرية المطلقة في الجزء العلوي من M”.

بعبارة أخرى ، كان العملاء في الماضي أن يحبون السيارات الرياضية ولكن السوق الآن يشهد نمو سيارات الـSUV مما يجبر شركات السيارات على المشاركة في الفئات الأعلى طلباً والأكثر ربحاً. وهذا ما دفع بي إم دبليو لطرح سيارة M العليا كـSUV وليس كسيارة كوبيه.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يعترف رئيس بي إم دبليو M أن طلب العملاء لسيارات SUV منعهم من إنتاج سيارة خارقة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26768

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager