توصل فورد أول F-150 لايتنينج لعميل لم يحصل حجزه لتيسلا سايبرترك



فورد فورد

بعد سنوات من انتظار عملاء تيسلا لتسليم سيارة البيك الكهربائية سايبرترك، فشلت الشركة في الوفاء بوعودها المتكررة وأجلت الإنتاج لعدة مرات.



وبعد وصول عدة سيارات بيك أب كهربائية للسوق فقد برزت فورد F-150 لايتنينج كسيارة قوية من شركة عريقة، وكان من ضمن عملاء فورد عميل سبق له حجز سيارة تيسلا لم يحصل عليها بطبيعة الحال، ولكنه حصل على أول نسخة من F-150 لايتنينج.



قال عميل فورد Nicholas Schmidt “نحن نعيش في الغابة، وأنا أنظر إلى حقل ذرة بجانبي تم زرعه. سنقطع الأخشاب وننقل الأشياء ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى جر مقطورة”. وقال معلقاً على تأخر سايبرترك “لا أحد يستطيع تصديق ذلك لأنه كان أبشع شيء رأوه على الإطلاق. لكنها كانت 100 دولار وقد فكرت، كما تعلمون، ما هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟”. أضاف Schmidt “عندما اشتريت تيسلا موديل 3 قبل بضع سنوات، كانت عائلتي متخوفة حقاً، كمزارعين هم فقط لا يشترونها. ولذلك عندما كانت هناك بيك أب كهربائية قادمة قلت أيها يأتي أولا سأشتريه”.