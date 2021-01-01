تكشف بي إم دبليو عن لـ iX M60

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صورة الخبر: iX M60
iX M60

كشفت بي إم دبليو عن مجموعة من الصور لسيارتها الكهربائية iX M60 بتفاصيلها المميزة.

شملت الصور خارجية السيارة من جميع الزوايا، وأتت بعضها بتداخلات الظل والضوء لتصور تفاصيل الفئة العليا من iX بأفضل شكل، كما شملت الداخلية أيضاً وخاصة الكونسول الوسطي حيث يستعمل الزجاج لأزرار التحكم، والخشب والجلود للتشطيبات، بالإضافة للشاشات الرقمية والتقنية الحديثة للسيارة.

تأتي بي إم دبليو iX M6 بهندسة متطورة وبقاعدة عجلات مستقبلية من الشركة، تحمل السيارة محركين كهربائيين ينتجان 610 حصان في وضعية القيادة الرياضية أو 533 حصان في الوضعية العادية. وتوفر عزم دوران يصل لـ1,100 نيوتن-متر وتسارع 0-100 كم/س في 3.6 ثانية.

توفر السيارة مجموعة من أفضل التجهيزات لدى بي إم دبليو تشمل التشيطبات الداخلية الفاخرة عالية الجودة والخيارات المتعددة من الألوان والمواد، وتقدم بالطبع خيار التخصيص الفردي لأدق التفاصيل من بي إم دبليو Individual.

المصدر: سعودى شفت

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