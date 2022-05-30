سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 30-5-2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

سعر الذهب الجديد في مصر اليوم الاثنين 30-5-2022، مستمر في الانخفاض الذي بدأ منذ ما يقرب من أسبوعين بعدما شهد المعدن الأصفر بداية شهر مايو حتى منتصفه موجة ارتفاعات متتالية أدت إلى اضطراب كبير في حركة بيع وشراء الذهب في مصر.



كان سوق الذهب في مصر شهد نشاطا نسبيا عن بدايات هذا الشهر الجاري الذي كان شاهدا على موجة ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب في مصر، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 0.50 نقطة مئوية. وينشر المصري اليوم أسعار الذهب في مصر المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر على مدار أيام الأسبوع المنصرم، حتى اليوم الاثنين 30-5-2022.



مازال سعر الذهب في مصر يتصدر محركات البحث على شبكة جوجل، خاصة أن الكثير يحاول معرفة سعر الذهب لحظة بلحظة، تحديث مباشر، خاصة بعد قرار البنك المركز المصري برفع سعر الفائدة 2% الذي صدر عقب اجتماع لجنة السياسات الخميس 19-5-2022.

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أسعار الذهب الاثنينوجاءت أسعار الذهب في صباح الاثنين 30-5-2022،، منخفضة قليلا عن أسعار السبت، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1155 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1080، وسعر الذهب عيار 18 سجل 910 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8420.أسعار الذهب الأحد الماضيوجاءت أسعار الذهب في صباح الأحد 29-5-2022، وقت النشر، منخفضة قليلا عن أسعار السبت، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1165 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1090، وسعر الذهب عيار 18 سجل 915 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8435.أسعار الذهب السبت الماضيوجاءت أسعار الذهب في صباح السبت 28-5-2022، وقت النشر، منخفضة قليلا عن أسعار الجمعة، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1175 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1100، وسعر الذهب عيار 18 سجل 925 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8445.أسعار الذهب الجمعة الماضيوجاءت أسعار الذهب في صباح الجمعة 27-5-2022، وقت النشر، منخفضة قليلا عن أسعار الأربعاء، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1190 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1105، وسعر الذهب عيار 18 سجل 930 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8455.أسعار الذهب الأربعاء الماضيوجاءت أسعار الذهب في صباح الأربعاء 25-5-2022، وقت النشر، مرتفعة قليلا عن أسعار الثلاثاء، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1200 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1110، وسعر الذهب عيار 18 سجل 940 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8465.أسعار الذهب الثلاثاء الماضيوجاءت أسعار الذهب في صباح الثلاثاء 24-5-2022، وقت النشر، مرتفعة قليلا عن أسعار الاثنين، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1190 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1055، وسعر الذهب عيار 18 سجل 930 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8455.أسعار الذهب الاثنين الماضيوبدأت أسعار الذهب في مصر ترتفع تدريجيا خلال اليومين الماضيين، فجاءت أسعار الذهب الاثنين 23-5-2022، لعيار 24 ما يقرب من 1185 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 وصل إلى ما يقرب من 1045جنيها، وسعر الذهب عيار 18 وصل إلى ما يقرب من 888 جنيها، وسعر الجنيه الذهب سجل 8250 جنيها.نص قرار البنك المركزي برفع الفائدة في البنوك المصرية الصادر الخميس 19-5-2022(قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75?).أسعار الذهب في مصر وأمريكا والدول العربية الاثنين 30-5-2022سعر الذهب اليوم في مصرسعر الذهب عيار 24 يسجل 1155 جنيهاسعر الذهب عيار 21 يسجل 1080جنيهسعر الذهب عيار 18 نحو 910 جنيهاسعر الجنيه الذهب سجل 8420 جنيهاسعر الذهب في أمريكا الاثنين 29-5-2022 يشهد ارتفاعاسعر الذهب في أمريكا عيار 24- 59.74سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 52.27سعر الذهب في أمريكا عيار 18-- 44.81سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.85الأوقية- 1،858.18سعر الذهب في أمريكا الاحد 29-5-2022 شهد ثباتا سعرياسعر الذهب في أمريكا عيار 24- 59.60سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 52.15سعر الذهب في أمريكا عيار 18-- 44.70سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.77الأوقية- 1،853.75- ارتفاع طفيف- سعر السبت للأوقية (28-5-2022)- (1،852.55)سعر الذهب في أمريكا الجمعة 27-5-2022 شهد انخفاضًاسعر الذهب في أمريكا عيار 24- 59.56سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 52.12سعر الذهب في أمريكا عيار 18-- 44.67سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.74الأوقية- 1.852.55سعر الذهب اليوم في أمريكا (سعر الذهب ينخفض في أمريكا الثلاثاء 24-5-2022)سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 59.46سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 52.02سعر الذهب في أمريكا عيار 18-- 44.59سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.68الأوقية- 1.849.28اسعار الذهب في الدول العربية الاثنين 30-5-2022سعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 يسجل 224.30سعر الذهب عيار 21 يسجل 196.27سعر الذهب عيار 18 يسجل 168.23سعر الذهب في تونسسعر الذهب عيار 24 يسجل 181.38سعر الذهب عيار 21 يسجل 158.71سعر الذهب عيار 18 نحو 136.04سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 219.50سعر الذهب عيار 21 يسجل 192.06سعر الذهب عيار 18 يسجل 164.62سعر الذهب في الأردنسعر الذهب عيار 24 يسجل 42.37سعر الذهب عيار 21 يسجل 37.07سعر الذهب عيار 18 يسجل 31.77سعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 يسجل 18.27سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.99سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.71سعر الذهب في قطرسعر الذهب عيار 24 يسجل 217.66سعر الذهب عيار 21 يسجل 190.45سعر الذهب عيار 18 يسجل 163.25