سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 30-5-2022

اسعار الذهب
سعر الذهب الجديد في مصر اليوم الاثنين 30-5-2022، مستمر في الانخفاض الذي بدأ منذ ما يقرب من أسبوعين بعدما شهد المعدن الأصفر بداية شهر مايو حتى منتصفه موجة ارتفاعات متتالية أدت إلى اضطراب كبير في حركة بيع وشراء الذهب في مصر.
كان سوق الذهب في مصر شهد نشاطا نسبيا عن بدايات هذا الشهر الجاري الذي كان شاهدا على موجة ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب في مصر، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 0.50 نقطة مئوية. وينشر المصري اليوم أسعار الذهب في مصر المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر على مدار أيام الأسبوع المنصرم، حتى اليوم الاثنين 30-5-2022.
مازال سعر الذهب في مصر يتصدر محركات البحث على شبكة جوجل، خاصة أن الكثير يحاول معرفة سعر الذهب لحظة بلحظة، تحديث مباشر، خاصة بعد قرار البنك المركز المصري برفع سعر الفائدة 2% الذي صدر عقب اجتماع لجنة السياسات الخميس 19-5-2022.
أسعار الذهب الاثنين
وجاءت أسعار الذهب في صباح الاثنين 30-5-2022،، منخفضة قليلا عن أسعار السبت، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1155 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1080، وسعر الذهب عيار 18 سجل 910 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8420.
أسعار الذهب الأحد الماضي
وجاءت أسعار الذهب في صباح الأحد 29-5-2022، وقت النشر، منخفضة قليلا عن أسعار السبت، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1165 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1090، وسعر الذهب عيار 18 سجل 915 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8435.
أسعار الذهب السبت الماضي
وجاءت أسعار الذهب في صباح السبت 28-5-2022، وقت النشر، منخفضة قليلا عن أسعار الجمعة، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1175 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1100، وسعر الذهب عيار 18 سجل 925 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8445.
أسعار الذهب الجمعة الماضي
وجاءت أسعار الذهب في صباح الجمعة 27-5-2022، وقت النشر، منخفضة قليلا عن أسعار الأربعاء، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1190 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1105، وسعر الذهب عيار 18 سجل 930 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8455.
أسعار الذهب الأربعاء الماضي
وجاءت أسعار الذهب في صباح الأربعاء 25-5-2022، وقت النشر، مرتفعة قليلا عن أسعار الثلاثاء، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1200 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1110، وسعر الذهب عيار 18 سجل 940 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8465.
أسعار الذهب الثلاثاء الماضي
وجاءت أسعار الذهب في صباح الثلاثاء 24-5-2022، وقت النشر، مرتفعة قليلا عن أسعار الاثنين، وسجل عيار 24 ما يقرب من 1190 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1055، وسعر الذهب عيار 18 سجل 930 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر سجل 8455.
أسعار الذهب الاثنين الماضي
وبدأت أسعار الذهب في مصر ترتفع تدريجيا خلال اليومين الماضيين، فجاءت أسعار الذهب الاثنين 23-5-2022، لعيار 24 ما يقرب من 1185 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 وصل إلى ما يقرب من 1045جنيها، وسعر الذهب عيار 18 وصل إلى ما يقرب من 888 جنيها، وسعر الجنيه الذهب سجل 8250 جنيها.
نص قرار البنك المركزي برفع الفائدة في البنوك المصرية الصادر الخميس 19-5-2022
(قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75?).
أسعار الذهب في مصر وأمريكا والدول العربية الاثنين 30-5-2022
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24 يسجل 1155 جنيها
سعر الذهب عيار 21 يسجل 1080جنيه
سعر الذهب عيار 18 نحو 910 جنيها
سعر الجنيه الذهب سجل 8420 جنيها
سعر الذهب في أمريكا الاثنين 29-5-2022 يشهد ارتفاعا
سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 59.74
سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 52.27
سعر الذهب في أمريكا عيار 18-- 44.81
سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.85
الأوقية- 1،858.18
سعر الذهب في أمريكا الاحد 29-5-2022 شهد ثباتا سعريا
سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 59.60
سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 52.15
سعر الذهب في أمريكا عيار 18-- 44.70
سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.77
الأوقية- 1،853.75- ارتفاع طفيف- سعر السبت للأوقية (28-5-2022)- (1،852.55)
سعر الذهب في أمريكا الجمعة 27-5-2022 شهد انخفاضًا
سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 59.56
سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 52.12
سعر الذهب في أمريكا عيار 18-- 44.67
سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.74
الأوقية- 1.852.55
سعر الذهب اليوم في أمريكا (سعر الذهب ينخفض في أمريكا الثلاثاء 24-5-2022)
سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 59.46
سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 52.02
سعر الذهب في أمريكا عيار 18-- 44.59
سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.68
الأوقية- 1.849.28
اسعار الذهب في الدول العربية الاثنين 30-5-2022
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب عيار 24 يسجل 224.30
سعر الذهب عيار 21 يسجل 196.27
سعر الذهب عيار 18 يسجل 168.23
سعر الذهب في تونس
سعر الذهب عيار 24 يسجل 181.38
سعر الذهب عيار 21 يسجل 158.71
سعر الذهب عيار 18 نحو 136.04
سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب عيار 24 يسجل 219.50
سعر الذهب عيار 21 يسجل 192.06
سعر الذهب عيار 18 يسجل 164.62
سعر الذهب في الأردن
سعر الذهب عيار 24 يسجل 42.37
سعر الذهب عيار 21 يسجل 37.07
سعر الذهب عيار 18 يسجل 31.77
سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب عيار 24 يسجل 18.27
سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.99
سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.71
سعر الذهب في قطر
سعر الذهب عيار 24 يسجل 217.66
سعر الذهب عيار 21 يسجل 190.45
سعر الذهب عيار 18 يسجل 163.25
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