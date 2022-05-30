7 معلومات عن برنامج "إيتيدا" لطلبة الهندسة..تدريب بكبرى الشركات وراتب 500 جنيه..



برنامج "إيتيدا" لطلبة الهندسة برنامج "إيتيدا" لطلبة الهندسة

تتيح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات-إيتيدا، برنامج التدريب الصيفي، لطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، والذي يمنح التدريب الصيفي في مجال البرمجيات لطلبة الجامعات USP، وتفتح المنح أبوابها لطلبة الجامعات الباحثين عن منح تدريب صيفية بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال فترة الإجازة الصيفية، ويقدم "اليوم السابع" كل المعلومات عن التقدم للبرنامج.



1- يقوم الطلبة المهتمين بمنح المبادرة بمليء استمارة طلبات الالتحاق للطلبة والمخصص لها الزر "استمارات الطلبة" أسفل الصفحة ويجب عليهم تحميل السير الذاتية الخاصة بهم. ويجب على الطلبة التسجيل للحصول على حساب في موقع الهيئة الالكتروني إذا لم يكن لديهم بيانات اعتماد ولوجوههم إلى الموقع مسبقًا.



2- شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهتمة بالمشاركة في برنامج منح تدريب البرمجيات الصيفي يجب عليها ملء النموذج الخاص بتقدم الشركات وتحديد خطة منحة تدريب ومدتها، وتحتاج الشركات المهتمة بالانضمام إلى برنامج منح تدريب البرمجيات الصيفي إلى تسجيل بياناتها في قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إذا لم تكن عضو حالي بالفعل.



3- تقوم مبادرة دعم التعاون بين الشركات والهيئة بإعلام الشركات المختارة أنه تم قبولها لتقديم منحها التدريبية للطلاب، وتختار الشركة الطلاب وتتصل بهم لبدء التدريب. وعند الانتهاء، تتصل الهيئة بالشركات لإعلام الطلاب بالتاريخ الذي سيحصلون فيه على رواتب المنحة.



4- ويتيح القبول بالبرنامج 3 معايير وهي: أولًا الطلاب المسجلين حاليًا بكليات الهندسة وعلوم الحاسب وأكملوا السنة الدراسية الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثانيًا شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسجلة في قاعدة بيانات ITIDA قبل إطلاق برنامج التدريب، ثالثًا الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.



5- ويهدف البرنامج الاستفادة من فرص التدريب للطلاب المسجلين حاليا في السنوات الأكاديمية الأولى أو الثانية أو الثالثة خلال عطلة الصيف، مساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تفتح باب التدريب في العثور على المرشحين المناسبين لمتطلباتها.



6- تدعم مبادرة الهيئة رواتب الطلاب لمدة تصل إلى شهرين، براتب شهري قدره 500 جنيه مصري فقط.



7- يتم إغلاق نافذة التقديم لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول 20 يونيو 2022.



