اكتشاف العلماء أنواع جديدة من السحالي في بيرو



السحالي السحالي

اكتشف العلماء نوعاً جديداً من السحالي في محمية ماتشو بيتشو التاريخية في بيرو.



وقالت هيئة حماية البيئة في بيرو في بيان لها إنه تم إطلاق اسم "بروكتوبورس اوبتيموس" على النوع الجديد تيمنا باسم شخصية اوبتيموس برايم من فيلم " ترانسفورمرز" الذي تم تصوير جزء منه في ماتشو بيتشو.



وتم اكتشاف نوع جديد آخر من السحالي في محمية ماشيجوينجا في منطقة كوسكو في بيرو، وتم إطلاق اسم بروكتوبوروس كاتيريناي عليه تيمنا باسم عالمة الاحباء كاتيرين بينو بولانوس. ويعتبر النوعان من الفصائل المعرضة لخطر الانقراض.