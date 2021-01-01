تحصد 80 مليون مشاهدة ..فنان ينحت زرافة بالشوكولاته ..

الزرافة هي إحدى أنواع الثدييات الافريقية ، وهي أطول الحيوانات البرية بلا مُنازع، حيث يصل طولها إلى 5.5 أمتار، ولذلك، في مبارزة حقيقية، بحسب تلك المقاييس، لا تملك زرافة بطول 2.5 مترين فرصة للفوز.
لكن المقاييس تتغير عندما تكون الزرافة مصنوعة بيد فنان محترف، فكيف إذا كانت منحوتة من الشوكولاته بالكامل بشكل متميز ، فلا يستطيع كثيرون تمييزها عن زرافة حقيقية.
وانتشر الفيديو الذى حصد 80 مليون مشاهدة على «إنستجرام »، وكان بطلة الشيف أموري جويتشون، الفنان الفرنسي المتخصص في صناعة الحلويات، والذى استحوذ على الكثير من إيماءات الإعجاب، في أكبر ابتكار له حتى الآن لمنحوتة واقعية بحوافر.
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