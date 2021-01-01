تحصد 80 مليون مشاهدة ..فنان ينحت زرافة بالشوكولاته ..

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زرافة بالشوكولاته

الزرافة هي إحدى أنواع الثدييات الافريقية ، وهي أطول الحيوانات البرية بلا مُنازع، حيث يصل طولها إلى 5.5 أمتار، ولذلك، في مبارزة حقيقية، بحسب تلك المقاييس، لا تملك زرافة بطول 2.5 مترين فرصة للفوز.

لكن المقاييس تتغير عندما تكون الزرافة مصنوعة بيد فنان محترف، فكيف إذا كانت منحوتة من الشوكولاته بالكامل بشكل متميز ، فلا يستطيع كثيرون تمييزها عن زرافة حقيقية.

وانتشر الفيديو الذى حصد 80 مليون مشاهدة على «إنستجرام »، وكان بطلة الشيف أموري جويتشون، الفنان الفرنسي المتخصص في صناعة الحلويات، والذى استحوذ على الكثير من إيماءات الإعجاب، في أكبر ابتكار له حتى الآن لمنحوتة واقعية بحوافر.

وبحسب الفيديو الذى نشره موقع قناة الأخبار الناطقة بالإنجليزية «تايمز ناو» في الهند، لطريقة صنع المنحوتة، كان بالإمكان مشاهدة جويتشون وهو يسكب الشوكولاته المذابة من حاوية عملاقة على شكل بيضة قبل العمل على النقاط البيضاء من الشوكولاته.

ولا يبدو الأمر على كثير من التعقيد إلى أن يصمم التفاصيل، ويبدأ في تجميع الحيوان بأكمله، وينتهي بمنحوتة غريبة يبلغ ارتفاعها حوالي 2.53 متر مصنوعة من لا شيء سوى الشوكولاته.

وكتب غويشتون مشاركاً أحدث أعماله الفنية على إنستجرام : «يبلغ ارتفاعها 2.53 متر ووزنها 72.3 كيلو جرام، وهي بالتأكيد اكبر ابتكار لي من الشوكولاته على الإطلاق! استغرق صنعها 7 أيام، وجعلني أتوصل إلى بعض التقنيات الجديدة من أجل تحقيق هذه النتيجة النهائية، ومن الصعب تصديق أنه بالإمكان بناء الكثير باستخدام الشوكولاته 100% فقط!».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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