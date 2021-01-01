7 أفكار "برة الصندوق" أبرزها قطعة من القمر..لو بتدور على هدية مبتكرة..



هدية هدية

ورود وملابس وأحذية وشيكولاتة، والكثير من الأشياء التي يمكن أن تخطر على بالك عند التفكير في شراء الهدايا، فشراء الهدايا ليس سهلاً أبدًا، ولكن كل هذه الهدايا تدخل تحت بند الهدايا العادية، وفى هذا الوقت هناك العديد من الهدايا الأخرى التي يمكن شرائها ولكنها مختلفة وغريبة وقد تثير اعجاب الشخص الذي تهاديه بها، لذا يستعرض اليوم السابع بعض من أغرب الهدايا الجميلة والمفيدة وفقاً لموقع "thingamagift" كما يلي:



فرشاة لعق القطة:

تعتبر هذه الفرشاة دليلًا على أن كل شيء قد تم اختراعه بالفعل وهو معروض للبيع في المتاجر حتى جهاز لعق القط، لا توجد الآن أفكار جديدة متبقية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يحبون القطط، ولتوضيح الفكرة فهو بالضبط ما يبدو عليه فهو عبارة عن فرشاة سيليكون ناعمة يمكنك حملها في فمك ولعق قطتك.





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قلادة الحشرات الحقيقية:تعتبر الحشرات من أغرب كائنات واكثرهم قبحاً لبعض الأشخاص، وقد تم اختيار أذكى وأجمل هذه المعلقات الفريدة، يتطلب الأمر نوعًا خاصًا الأشخاص المحبين لها والتأكد من الشخص الذي تود اهدائه إياها ليس لديه فوبيا من الحشرات.قناع الخصوصية للمحادثات الهاتفية:قد يؤدي ارتداء هذا القناع إلى وصف شخص ما بأنه مصاب بالفصام أو مخطئ في أنه شخص لديه رغبة لا يمكن السيطرة عليها في التحدث بشكل مبالغ فيه، ولكن هذا هو الثمن الذي تدفعه لحماية نفسك من أي شخص يستمع إليك أو يعرف يقرأ لغة شفتيك، وقد تهديها أيضاً لشخص لديه نفس الاهتمامات.سماعات أذن الفيل الثابتة:يشكو الكثير من الأشخاص من أن سماعات الأذن لن تبقى في آذانهم لأنها ليست بالشكل الصحيح، إذا كنت تعرف أحد هؤلاء الأشخاص الذين صادف أنهم من محبي استخدام السماعات ولكن لا يجدون ما يناسب اذنهم، فربما تكون قد وجدت للتو أعظم هدية سيقدمها أي شخص لهم على الإطلاق.وسادة النعام:تسمح لك وسادة النعامة بدفن رأسك براحة تامة والهروب من خطر الاضطرار إلى مواجهة رحلة طويلة بالطائرة أو القطار أو الحافلة، امنح واحدة لصغيرك أو لشخصك المفضل لكي يستمتع بنوم هادئ في رحلته أو في العمل.آلة تحميص التوست بالصور:ما رأيك في تناول وجبة الإفطار اللذيذة ويكون على التوست صورة لحبيبك، تعد وجبة جميلة وفاتحة للشهية أيضا، وتعتبر هذه الألة من الهدايا المميزة والقيمة، وهدية تترك انطباعًا دائمًا.شراء الأرض على القمر:تعتبر هذه الهدية هي الأغلى والاثمن على الاطلاق، فقد أتيح شراء قطعة أرض على القمر من قبل المتخصصين، ولكن إلى الآن لا تعلم كيف يتم الذهاب إليها في العطلات والأجازات.