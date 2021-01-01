أسباب تمنعك من حرق دهون البطن..لو مش عارف تنزل الكرش..

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صورة الخبر: دهون البطن
دهون البطن

عندما يتعلق الأمر بخسارة دهون البطن، غالبًا ما يستخدم الناس الكثير من التجارب بلا كلل فقط لينتهي بهم الأمر إلى نتائج عقيمة، والسبب هو أخطاء المبتدئين التي يتم التغاضي عنها بسهولة.

على سبيل المثال، هل تعلم أن عدم الراحة الكافية يمكن أن يمنعك من فقدان دهون البطن؟ صحيح أن النوم ضروري للغاية للحفاظ على وظائف الجسم المتعددة، ولكن وفقا لموقع "thehealthsite"، فان عدم الحصول على القدر المطلوب من النوم يمكن أن يعرض الجسم للخطر السمنة وزيادة الوزن.

أسباب تمعنك من دهون البطن
فيما يلي بعض الأسباب التي قد تمنعك من فقدان دهون البطن:

عصائر الفاكهة الموثوقة:
تعتبر عصائر الفاكهة مرافقة لوجبة الإفطار، لكن هذه المشروبات غالبًا ما تكون غير صحية بسبب ارتفاعها السكر المحتوى، قد لا يمنعونك فقط من فقدان دهون البطن ولكن سينتهي بهم الأمر إلى إضافة سعرات حرارية كثيرة لجسمك.

اتباع خطة بلا تفكير:
عند اتباع خطة نظام غذائي، من الضروري تحديد أهداف لضمان بقائك على المسار الصحيح وعدم السقوط من عربة اللياقة البدنية، لذلك، إذا كنت تريد خسارة دهون البطن، تجنب اتباع خطة طائشة.

عدم تناول ما يكفي من البروتين:
البروتين مطلوب من الجسم لبناء العضلات، عدم تناول ما يكفي منه يمكن أن يمنعك من فقدان دهون البطن.

المصدر: اليوم السابع

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