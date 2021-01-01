أسباب تمنعك من حرق دهون البطن..لو مش عارف تنزل الكرش..

عندما يتعلق الأمر بخسارة دهون البطن، غالبًا ما يستخدم الناس الكثير من التجارب بلا كلل فقط لينتهي بهم الأمر إلى نتائج عقيمة، والسبب هو أخطاء المبتدئين التي يتم التغاضي عنها بسهولة.
على سبيل المثال، هل تعلم أن عدم الراحة الكافية يمكن أن يمنعك من فقدان دهون البطن؟ صحيح أن النوم ضروري للغاية للحفاظ على وظائف الجسم المتعددة، ولكن وفقا لموقع "thehealthsite"، فان عدم الحصول على القدر المطلوب من النوم يمكن أن يعرض الجسم للخطر السمنة وزيادة الوزن.
أسباب تمعنك من دهون البطن
فيما يلي بعض الأسباب التي قد تمنعك من فقدان دهون البطن:
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