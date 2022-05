5 أشياء تدمر صحة القلب .. منها الإفراط في تناول اللحوم

أشياء تدمر صحة القلب أشياء تدمر صحة القلب



تعد الأمراض القلب والأوعية الدموية من المشكلات الصحية التي مازال العالم يعاني منها حتى يومنا هذا، وينتج عنها العديد من الآثار السلبية قد تصل الوفاة ومغادرة الحياة، وتنشب أمراض القلب عند الأفراد لأسباب عديدة منها الممارسات الحياتية والعادات الخاطئة أو العوامل الوراثية والإهمال، ولهذا أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقريرا بأن كل 36 ثانية يموت شخصا بسبب أمراض القلب، وفقا لشبكة EAT THIS NOT THAT.



كيف يدمر الفرد صحة القلب؟

توجد العديد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على صحة القلب، وقد تكون أكثرها في عاداتنا اليومية وطرق التغذية التي نتبعها وكذلك المشروبات التي نتناولها قد تؤثر على صحة القلب تأثيرا سلبيا، وتتمثل أبرز هذه العادات في التالي.



الإفراط في تناول اللحوم

يسبب الأفراط في تناول اللحوم العديد من التأثيرات السلبية على صحة القلب، حيث إن تناول أكثر من حصتين من اللحوم المصنعة أو الدواجن يجعلك أكثر عرضة لاضطرابات القلب والوفاة.

قد يعجبك أيضا...

الإكثار في تناول الكحولياتيؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، نظرا لأن المواد الداخلية للكحول يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.الإفراط في تناول القهوةينتج الإفراط في شرب القهوة مع إضافة السكر والمواد المبيضة عنه مخاطر الإصابة بأمراض القلب، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتراكم الدهون الثلاثية على القلب.شرب كمية كافية من الماءيساعد شرب كمية كافية من الماء في ترطيب جسمك والتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يضخ الماء الجسم بالمزيد من الدم مما يؤدي إلى التقليل من مخاطر قصور القلب.التقليل من التدخينتسبب تدخين السجائر أيضًا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق تغيير كيمياء الدم، يمكن أن تسبب هذه التغييرات في كيمياء الدم تراكم البلاك، حيث يحتوي على مادة شمعية تتكون من الكوليسترول وأنسجة الندب والكالسيوم والدهون ومواد أخرى.