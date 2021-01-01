5 أشياء تدمر صحة القلب .. منها الإفراط في تناول اللحوم

تعد الأمراض القلب والأوعية الدموية من المشكلات الصحية التي مازال العالم يعاني منها حتى يومنا هذا، وينتج عنها العديد من الآثار السلبية قد تصل الوفاة ومغادرة الحياة، وتنشب أمراض القلب عند الأفراد لأسباب عديدة منها الممارسات الحياتية والعادات الخاطئة أو العوامل الوراثية والإهمال، ولهذا أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقريرا بأن كل 36 ثانية يموت شخصا بسبب أمراض القلب، وفقا لشبكة EAT THIS NOT THAT.
كيف يدمر الفرد صحة القلب؟
توجد العديد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على صحة القلب، وقد تكون أكثرها في عاداتنا اليومية وطرق التغذية التي نتبعها وكذلك المشروبات التي نتناولها قد تؤثر على صحة القلب تأثيرا سلبيا، وتتمثل أبرز هذه العادات في التالي.
الإفراط في تناول اللحوم
يسبب الأفراط في تناول اللحوم العديد من التأثيرات السلبية على صحة القلب، حيث إن تناول أكثر من حصتين من اللحوم المصنعة أو الدواجن يجعلك أكثر عرضة لاضطرابات القلب والوفاة.
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