طريقة عمل فطيرة البطاطا الحلوة بمذاق مختلف



فطيرة البطاطا الحلوة فطيرة البطاطا الحلوة



إذا كنت تبحثين عن وصفة سريعة لعمل الفطير إليك وفقا لموقع “هيلث” طريقة عمل الفطيربالزبيب والبطاطا الحلوة بالمقادير والخطوات ويمكن أن تقدمي هذه الفطيرة لأطفالك لتناول الإفطار أو كوجبة خفيفة في المساء .



فطيرة البطاطا الحلوة

سوف تحتاجين:





1½ كوب بطاطا حلوة

1 كوب دقيق قمح كامل

نصف كوب سكر جوز الهند

نصف كوب من حليب جوز الهند غير المحلى

نصف ملعقة صغيرة معجون أو خلاصة حبوب الفانيليا

3 ملاعق كبيرة من الزبيب الأخضر والأسود

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

ملح للتذوق

زبدة اللوز

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بخطوات مختلفة.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليابالمقادير والخطوات .. طريقة عمل تشيز كيك الچيليطريقة تطبيق الوصفة1-سخني الفرن وقومي بتبطين قالب المافن ببطانات ورقية واتركيها جانبًا.2-امزج البطاطا الحلوة المهروسة وحليب جوز الهند ومعجون الفانيليا في عجينة ناعمة باستخدام الخلاط أو معالج الطعام.3-يُمزج الدقيق مع سكر جوز الهند والبيكنج بودر ومسحوق القرفة والملح في وعاء كبير.4-أضيفي معجون البطاطا الحلوة إلى خليط الدقيق وقلبي جيدًا باستخدام ملعقة حتى تمتزج جميع المكونات.بمجرد أن يصبح الخليط جاهزًا ، ضعيه بالملعقة في قالب المافن حتى يمتلئ الكوب.5-بعد ذلك ، أضيفي ملعقة صغيرة من زبدة اللوز في كل كوب مافن ولفيها برفق باستخدام عود أسنان.6-ضعي قالب المافن في الفرن واخبزيه لمدة 25 إلى 30 دقيقة.7-أخرجي قالب الكعك من الفرن وضعيه على رف سلكي ليبرد.