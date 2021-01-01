سبب استبعاد رمضان صبحي من مباريات الدوري.. فيديو



كشف محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز سبب استبعاد رمضان صبحي من مباريات بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.



قال فتح الله في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نعاني بسبب عدم ترجمة الفرص إلى أهداف ولكننا نعمل على حل الأزمة في الفترة الأخيرة".



أضاف: "ضغط المباريات يمنعنا من معالجة بعض الأزمات الدفاعية لدينا، وفترة التوقف فرصة ذهبية لنا للتطور، والعمل على علاج السلبيات".

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وعن استبعاد رمضان صبحي من المباريات خلال الفترة الأخيرة: "رمضان يعاني من شد في السمانة، هذا سبب الاستبعاد من المباريات في الفترة الأخيرة، ورمضان الطبيب نصحه بعمل آشعة ومن ثم العودة إلى المباريات بشكل طبيعي لذلك رفضنا المجازفة به".