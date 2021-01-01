حسام حسن يقترب من العودة لـ المصري

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حسام حسن



اقترب حسام حسن من العودة بشدة من جديد لتولي مهمة تدريب النادي المصري.

وعلم FilGoal.com أن جلسة ستجمع حسام حسن مع إدارة النادي اليوم لحسم الأمر.

وخسر المصري أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري المصري لتكون المباراة الثامنة على التوالي للفريق البورسعيدي دون تحقيق أي انتصار.

ومن جانبه، قال عاطف مبروك نائب رئيس المصري لـ FilGoal.com: "لشعباني استقل سيارته مباشرة بعد نهاية مباراة بيراميدز ولم نتحدث معه بعد".

وأضاف "سيتم عقد جلسة مع المدرب خلال ساعات لمناقشة مستقبله".

وأتم "كل اللاعبين حصلوا على أجازة لمدة يومين بسبب التوقف الدولي".
ويتواجد المصري في المركز الـ14 للدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وتولى حسام حسن قيادة المصري في ثلاث مناسبات من قبل أعوام 2008 و2012 و2018.

المصدر: filgoal

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