تعرفي علي موضة فساتين المحجبات لصيف 2022

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موضة فساتين المحجبات

قدمت مصممة الازياء السورية رشا البيك عدة نصائح للمحجبات خلال فصل الصيف حيث نصحت البيك المحجبات بضرورة ارتداء الفساتين الفضفاضة خلال فصل الصيف لانها تعتبر من احدث التصميمات واكثرها شيوعا فى صيف 2022.

وقالت البيك في تصريحات صحفية، ان على المحجبات التخلى هذا العام عن لبس البنطلونات الا فى اضيق الحدود ونصحت البيك الفتيات المحجبات بالاعتماد على الفساتين المبهجة ذات الورود والنقوشات المختلفة على ان يتم تنسيقها مع لفات طرح مناسبة ويفضل ان تكون الطرحة سادة ومن الاقمشة الشيفون او الحرير.

واكدت أن الفساتين التريندى هذا العام ستكون ذات الاكمام المنفوخة ولابد من تزيينها باحزمة رفيعة لتعطى شكلا مبهرا للفتاة المحجبة.

المصدر: elbalad

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