تعرف علي .. أضرار تناول البطاطس المحمرة



البطاطس المحمرة البطاطس المحمرة



تعد البطاطس المقلية واحدة من أسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها وذلك لغناها بالعديد من الدهون المتحولة والصوديوم وكلاهما يزيدان من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.



وفقا لموقع هيلث يتسبب تناول البطاطس المقلية والهاش براون أكثر من مرتين في الأسبوع من زيادة خطر الوفاة بمقدار الضعف.



أشارت دراسة نشرها الموقع أن الطهي المفرط وقلي البطاطس يمكن أن يطلق مادة كيميائية تسمى الأكريلاميد ، والتي ترتبط بمخاطر الإصابة بالسرطان .

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أضرار تناول البطاطس المقليةعلى الجانب الآخر إذا كنت ممن يتناولون البطاطس المقلية باستمرار فإليك أضرار تناولها وهي كالتالي:-الكوليسترولترفع الدهون المشبعة في البطاطس المقلية مستويات الكوليسترول "الضار" ، والذي يمكن أن يشكل جلطات تلتصق بجدران الشرايين وتمنع كل جزء من جسمك من تلقي الدم. بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي هذا إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية.- ارتفاع الأنسولينتحتوي البطاطس العادية على الكربوهيدرات التي يمكن أن تسبب ارتفاع الأنسولين ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب. يعد تناول البطاطس من حين لآخر أمرًا صحيًا ، لكن تناول وجبات خفيفة من البطاطس المقلية عدة مرات في الأسبوع يوفر أكثر بقليل من الطاقة سريعة الحرق التي من المرجح أن يتم تخزينها على شكل دهون في جسمك.-عدم تحمل الجلوتينتناول المزيد من البطاطس المقلية يسبب العديد من المخاطر الصحية لأي شخص يعاني من عدم تحمل الجلوتين ومرض الاضطرابات الهضمية وحتى حساسية الحليب والسبب في ذلك هو أن الزيت النباتي المستخدم في قلي هذه البطاطس يحتوي غالبًا على القمح ، وحتى منتجات الألبان.-مشاكل الكبدإذا كنت حاملاً أو مرضعة ، فإن سكر الذرة الدكستروز الموجود في العديد من وجبات البطاطس المقلية السريعة لا يعد ممنوعًا. تم ربط هذا المكون بارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض مستويات امتصاص الدهون وهو أيضًا ضار بشكل لا يصدق لأي شخص يعاني من مشاكل في الكبد.في النهاية إذا كنت تريد أن تكون أكثر صحة ، وأن تفقد الوزن ، وتحافظ على بشرتك صافية ، فإن البطاطس المقلية هي واحدة من الأطعمة الأولى التي يجب أن تتجنبها من نظامك الغذائي. استبدلها بالبطاطا المخبوزة والمتبلة الغنية بمضادات الأكسدة أو البطاطا الحلوة وسوف ترضي شغفك بالبطاطا دون الإضرار بجسمك.