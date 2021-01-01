نصائح للحماية من أشعة الشمس



للحماية من أشعة الشمس للحماية من أشعة الشمس



يغفل الكثير من الأشخاص، مع ارتفاع درجات الحرارة ، وضع كريم واق من الشمس على وجوههم، فكيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس وفقا لموقع “هيلث لاين”.



1- يجب وضع كمية معقولة من واقي الشمس ما يكفي لملء كوب زجاجي لمدة 15 إلى 30 دقيقة على الأقل قبل الخروج.



استخدمي أيضًا مرطب شفاه أو أحمر شفاه يحتوي على واقي من الشمس مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30.

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2- اختاري واقيًا من الشمس يحمي من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة وتأكدي من أنها مقاومة للماء ولها عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى فقد تساعد واقيات الشمس الأخرى في حمايتك من التعرض لحروق الشمس، لكنها لا تحمي من سرطان الجلد.3- ضعي الكريم الواقي من الشمس كل ساعتين، وضعيه كل ساعة إذا كنت تستحمي أو تتعرقي كثيرا.4- على الشاطىء يجب الحذرً من أشعة الشمس الضارة لأنها تزيد من فرص الإصابة بحروق الشمس ويجب إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر مغطى بالكامل وفي الظل.4- يجب تحديد مقدار الوقت الذي تقضيه في الشمس ويجب أن يكون بين الساعة 10:00 صباحًا والساعة 4:00 مساءً لأن هذا هو الوقت الذي تكون فيه أشعة الشمس هي الأشد.5- يفضل في أشعة الشمس ارتداء قميص بأكمام طويلة والملابس الداكنة ذات الأقمشة المنسوجة بإحكام تحجب أشعة الشمس أكثر من الأقمشة البيضاء أو المنسوجة بشكل فضفاض، ولمزيد من الحماية ابحثي عن الملابس المصنوعة من مواد خاصة واقية من الشمس.6- ارتدي قبعة تغطي وجهك ورقبتك وأذنيك ونظارة شمسية، النظارات الشمسية ذات العدسات التي تمتص 99? إلى 100? من الأشعة فوق البنفسجية توفر حماية مثالية للعينين والجلد المحيط.