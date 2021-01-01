أكواب شوفان الموز والجوز لمرضى السكر



أكواب شوفان الموز أكواب شوفان الموز

غالبًا ما يواجه مرضى السكري صعوبة في اختيار الأطعمة الصحية لتناولها إليك وصفة صحية لمرضى السكري وهي أكواب الشوفان الموز والجوز لمرضى السكر.



تعد الوصفة أيضًا خالية من الجلوتين ، وخالية من الصويا ، وقليلة الصوديوم وصحية للقلب. إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بمرض السكر ، فهذه وصفة يمكنك تجربتها والاستمتاع بها بأمان





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