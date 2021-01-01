اختطاف إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج .. تفاصيل

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الأحد، اختطاف إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج، داعية طهران إلى الوقف الفوري لأعمالها المخالفة للقانون الدولي.
وقالت الوزارة في بيان لها: "استيلاء إيران على ناقلتي نفط انتهاك خطيرا للقانون الدولي ونطالب بالإفراج الفوري عن الطواقم والسفينتين".
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد يوم الجمعة الماضي احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين "لانتهاكهما أصول الملاحة به". ولم يحدد الحرس طبيعة المخالفات.
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