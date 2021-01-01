اختطاف إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج .. تفاصيل



اختطاف إيران لسفينتين يونانيتين اختطاف إيران لسفينتين يونانيتين



أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الأحد، اختطاف إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج، داعية طهران إلى الوقف الفوري لأعمالها المخالفة للقانون الدولي.



وقالت الوزارة في بيان لها: "استيلاء إيران على ناقلتي نفط انتهاك خطيرا للقانون الدولي ونطالب بالإفراج الفوري عن الطواقم والسفينتين".



وكان الحرس الثوري الإيراني أكد يوم الجمعة الماضي احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين "لانتهاكهما أصول الملاحة به". ولم يحدد الحرس طبيعة المخالفات.

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من جهتها، نفت المنظمة الإيرانية للمرافئ والملاحة البحرية "احتجاز طاقم هاتين الناقلتين اليونانيتين".كما أكدت إيران السبت أن أفراد طاقم الناقلتين "في صحة جيدة"، مشيرةً إلى أنهم لا يزالون على متن السفينتين ولم يتم اعتقالهم.من جهتها، اتهمت الخارجية اليونانية إيران بـ"القرصنة"، مشيرةً إلى أن تسعة من مواطنيها هم ضمن طاقم السفينتين، رافضةً تحديد عدد البحارة الآخرين.يأتي هذا وسط توتر العلاقات بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة نفطاً إيرانياً كان على متن ناقلة تحتجزها ترفع العلم الروسي.