أعلان نتيجة الصف الأول الاعدادي في المدارس



الصف الأول الاعدادي الصف الأول الاعدادي



نتيجة الصف الاول الاعدادي .. أعلنت عددا من مدارس مصر عن ظهورها رسميا بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021 / 2022



وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن نتيجة الصف الأول الاعدادي مثلها مثل نتائج باقي صفوف النقل تتولى كل مدرسة اعلانها بشكل فردي بمجرد انتهاء اعمال التصحيح ، ولا يتم اعلانها مركزيا من خلال وزارة التربية والتعليم مثل نتائج الشهادات العامة .





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ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل للتعليم الاساسى لمحافظة القاهرة بما فيها نتيجة الصف الأول الاعدادي، من خلال رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الاساسى لمحافظة القاهرة عن طريق هنا.خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي لطلاب مدارس القاهرةادخل على رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الاساسى لمحافظة القاهرة من خلال الضغط هناادخل الرقم القوميحدد المرحلة الدراسيةحدد الصف الدراسيحدد العام الدراسيحدد الفصل الدراسياضغط على عرض النتيجةوكانت قد أعلنت أمس البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة ، عن اتاحة نتيجة سنوات النقل للتعليم الاساسى لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2021_2022، على التليفون الارضي 09000100 اوالتليفون المحمول 5757نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوانوأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كما يلي :اللون الأزرق : يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلي 100)اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوانالتربية الفنية والرياضية والموسيقية مواد لا يعتبر الطالب ناجحًا فيها إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها.يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد نتيجة الصف الاول الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس التي تم ظهورها في بعض المدارس خلال الساعات الاخيرة.