الصحة تنفي وجد أي حالات فيروس جدري القردة في مصر



فيروس جدري القردة فيروس جدري القردة



أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، أنه لا توجد أي حالات أو بلاغات بوجود حالات مصابة بفيروس جدري القردة في مصر.



وقال الوزير - على صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - إن فيروس جدري القردة تم اكتشافه في عام 1958 ولا يوجد خوف منه لأننا نملك تطعيم وأبحاث منذ زمن طويل عنه.



وتابع أن الفيروس من نوع DNA وهو نوع لا يتحور وانتشاره يحتاج إلى التصاق وثيق.