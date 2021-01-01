تعرف علي إجراءات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

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نتيجة الشهادة الإعدادية



أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم اليوم الأحد، فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالجيزة.

وأضاف وكيل وزراة التربية والتعليم بالجيزة في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن هناك ضوابط للتظلمات على مراحل كالتالي:

إجراءات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية
- التقديم عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

- مدة استقبال التظلمات 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.

- تحديد موعد للطالب وولي الأمر للاطلاع على صورة ورقة الإجابة وتدوين الملاحظات على نموذج معد من قبل لجنة النظام والمراجعة.

- مسموح للطالب التظلم في أي مادة أو كل المواد التي يرغب فيها.
- يدون الطالب ملاحظته في النموذج.

- تتم مراجعة الورقة من الموجه الأول داخل كل إدارة.

- يتم تشكيل لجنة لبحث تظلم الطالب ويؤخذ في الاعتبار ما يتم لصالحه لكل مادة.

- الرد يتم من خلال تحديد موعد من قبل لجنة النظام والمراقبة في خلال يومين أو 3 أيام على الأكثر من إجراء التظلم.

- في حالة استحقاق الطالب لأي درجة يسترد المبلغ المدفوع للتظلم.

- يحصل الطالب على إخطار نجاح جديد من لجنة النظام والمراقبة للتقديم في المدارس الثانوية لحين استصدار الشهادة المؤمنة.

المصدر: gate.ahram

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