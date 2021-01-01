الأرصاد تُحذر من حالة الطقس غدًا

طقس شديد الحرارة
كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين 30 مايو، حتى يوم السبت المقبل 4 يونيو 2022.
ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ويميل الطقس للحرارة على السواحل الشمالية، ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية .
الأرصاد تُحذر من التعرض لأشعة الشمس
وحذر خبراء الأرصاد من استمرار نشاط الرياح، ونصحوا المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والحرص على ارتداء أغطية الرأس أثناء الخروج إلى الشارع، وتناول المشروبات الباردة .
ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا الاثنين على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار و23 درجة ليلا، فيما تسجل مدينة الإسكندرية 32 درجة مئوية نهارا و21 درجة ليلا.
وترتفع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 43 درجة مئوية نهارا، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار .
وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من 4 حتى 7 صباحا)، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وناشدت قائدى السيارات القيادة بهدوء منعا لوقوع الحوادث نظرا لانخفاض الرؤية لانتشار الشبورة المائية .
توقعات الطقس غدا الاثنين 30 مايو 2022 :
من المتوقع انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة .
نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .
درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات مصر كما يلى :
القاهرة والوجه البحرى 38-23
السواحل الشمالية 32-21
جنوب سيناء 38-26
شمال الصعيد 40-25
جنوب الصعيد 43-26
توقعات الطقس يوم الثلاثاء 31 مايو 2022
من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .
درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات مصر كما يلى :
القاهرة والوجه البحرى 36-22
السواحل الشمالية 28-20
جنوب سيناء 39-26
شمال الصعيد 40-26
جنوب الصعيد 43-26
توقعات الطقس يوم الأربعاء 1 يونيو 2022
من المتوقع نشاط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .
درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء على محافظات مصر كما يلى :
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 35-21
السواحل الشمالية 27-20
جنوب سيناء 37-26
شمال الصعيد 36-23
جنوب الصعيد 43-26
توقعات الطقس يوم الخميس 2 يونيو 2022
من المتوقع نشاط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .
درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس على محافظات مصر كما يلى :
القاهرة والوجه البحرى 35 -21
السواحل الشمالية 27-20
جنوب سيناء 35-25
شمال الصعيد 35-24
جنوب الصعيد 40-25
توقعات الطقس يوم الجمعة 3 يونيو والجمعة 4 يونيو 2022
من المتوقع نشاط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة .
درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات مصر كما يلى :
القاهرة والوجه البحرى 35 -21
السواحل الشمالية 27-20
جنوب سيناء 37-25
شمال الصعيد 35-24
جنوب الصعيد 41-25
توقعات الطقس يوم الجمعة 3 يونيو والسبت 4يونيو 2022
من المتوقع نشاط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات مصر كما يلى :
القاهرة والوجه البحرى 35-21
السواحل الشمالية 27-20
جنوب سيناء 37-26
شمال الصعيد 36-23
جنوب الصعيد 41-26
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