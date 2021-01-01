القبض على "مستريح" جديد في سوهاج

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القبض على "مستريح" جديد


أفاد موقع "أخبار اليوم" المصري، يوم الأحد، بأن القوات الأمنية ضبطت "مستريح" جديد في محافظة سوهاج، بعد أن تمكن من خداع عدد كبير من الأهالي واستولى على الملايين من أموالهم.

وقال الموقع المصري إن "المستريح" الجديد بسوهاج مارس أعمال النصب والاحتيال على الأهالي باحترافية، وأوهمهم بأنه سوف يستثمر أموالهم في العديد من المجالات، مما يحقق لهم أرباحا طائلة.

وضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية المتهم المذكور بعد ورود معلومات وتحريات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنيين بمبالغ مالية بلغت 4,400,000 جنيه مصري.

وحسب المصدر، أوهم المحتال المواطنيين بجني الارباح عبر استثمار الأموال معه، لكنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذلك الأرباح المتفق عليها، وقام بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.

وأقر المتهم بعد ضبطه بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: أخبار اليوم

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