"ترتيب" لقاء بايدن ومحمد بن سلمان قريبا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › "ترتيب" لقاء بايدن ومحمد بن سلمان قريبا

صورة الخبر: بايدن ومحمد بن سلمان
بايدن ومحمد بن سلمان


أثارت تصريحات مسؤولين أمريكيين لـCNN حول ترتيب لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا أبرز التحول الكبير لسياسة الإدارة الأمريكية تجاه المملكة التي وصفها بايدن في تصريحات سابقة بأنها "منبوذة" على حد تعبيره.

الاجتماع المتوقع أن يجري الشهر المقبل، سيأتي بعد شهور من النشاط الدبلوماسي ويمثل تحولاً لرئيس أمريكي أعلن ذات مرة أن المملكة العربية السعودية "بلا قيمة اجتماعية".

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، ذكرت بتصريحات سابقة أن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين زارا المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع لإجراء محادثات شملت إمدادات الطاقة العالمية وإيران وقضايا إقليمية أخرى. وقالت إن المسؤولين الأمريكيين لم يطلبوا زيادة صادرات النفط السعودية.

وذكرت المتحدثة أن الاجتماع يأتي وسط توتر في العلاقات السعودية الأمريكية، إذ رفضت المملكة العربية السعودية الدعوات الأمريكية لزيادة إنتاج النفط التي قد تخفض أسعار النفط وتحد من التضخم العالمي.

ويمكن أن يؤثر انخفاض سعر النفط أيضًا على جهود الحرب الروسية في أوكرانيا حيث تعتمد موسكو على صادرات الطاقة في جزء كبير من إيراداتها، في الوقت الذي أكدت فيه جان بيير على أن "طلب النفط هو ببساطة أمر خاطئ".

المصدر: نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "ترتيب" لقاء بايدن ومحمد بن سلمان قريبا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30569

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager